CAN 2023 (Q): avec Victor Osimhen, la liste du Nigéria face à la Guinée Bissau

Le Nigéria affronte la Guinée Bissau en fin mars prochain, à l’occasion des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023. La liste des Super Eagles pour la double confrontation est tombée.

Victorieux de la Sierra Leone (2-1) et de São Tomé et Príncipe (10-0), le Nigéria dispute en fin mars prochain, les rencontres des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023. Les Super Eagles affrontent la Guinée Bissau en double confrontation, les 24 mars (Abuja) et 27 mars (Bissau).

En prévision de ces prochaines échéances, le sélectionneur des Super Eagles, Monsieur José Peseiro, a dévoilé ce jeudi sa liste de vingt-trois joueurs convoqués. Le prolifique buteur de ces éliminatoires, Victor Osimhen, qui évolue avec brio au sein du club de Naples, récemment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, sera de la partie.

Ce dernier effectue son retour au sein de l’équipe nationale, après avoir manqué les deux précédents rassemblements en raison d’une blessure. L’expérimenté Ahmed Musa, qui avait été écarté lors de la dernière période de sélection, effectue également son retour.

Trois nouveaux joueurs sont appelés pour la première fois : le jeune défenseur central Daniel Bameyi, âgé de seulement dix-sept ans, le gardien Chijoke Aniagboso (18 ans), récemment médaillé de bronze à la CAN U20, et le gardien Victor Sochima (24 ans), auteur de prestations remarquables en Coupe de la Confédération avec Rivers United.

L’ailier de Nantes, Moses Simon, ainsi que l’attaquant de Nice, Terem Moffi, représentent la Ligue 1. Les joueurs de renom tels que Kelechi Iheanacho, Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, Wilfred Ndidi et Alex Iwobi ont également été conviés. Néanmoins, certains éléments tels que Leon Balogun, Ola Aina, Peter Etebo, Emmanuel Dennis et Cyriel Dessers ont été écartés de la sélection.

La liste des 23 joueurs du Nigéria appelés:

Gardiens : Francis Uzoho (AC Omonia, Chypre); Victor Sochima (Rivers United); Kingsley Aniagboso (Giant Brillars).

Défenseurs : Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion, Angleterre); Bright Osayi-Samuel (Fenerbahce, Turquie); Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim, Allemagne); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Espagne); Calvin Bassey (FC Ajax, Pays-Bas); Daniel Bameyi (YumYum FC); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal); Bruno Onyemaechi (Boavista FC, Portugal).

Milieux de terrain : Wilfred Ndidi (Leicester City, England); Frank Onyeka (Brentford FC, Angleterre); Alex Iwobi (Everton FC, Angleterre); Joe Aribo (Southampton, Angleterre).

Attaquants : Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre); Ahmed Musa (Sivasspor, Turquie); Samuel Chukwueze (Villarreal CF, Espagne); Moses Simon (FC Nantes, France); Ademola Lookman (Atalanta BC, Italie); Terem Moffi (OGC Nice, France); Victor Osimhen (Napoli FC, Italie); Paul Onuachu (Southampton FC, Angleterre).