CAN 2023: mauvaise nouvelle pour l’Egypte après sa qualification en 8è de finale

Qualifiée pour le second tour de la CAN 2023, l’Egypte va poursuivre son aventure dans cette compétition sans son gardien de but, Mohamed El-Shenawy. Le portier des Pharaons est forfait pour le reste du tournoi en raison d’une luxation de l’épaule.

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour l’Egypte. Déjà privés de leur capitaine Mohamed Salah, victime d’une blessure à la cuisse et qui devrait être éloigné des terrains entre 21 à 28 jours selon son agent, les Pharaons vont également faire sans un autre de leurs cadres pour le reste de la CAN 2023.

Le sélectionneur Rui Vitoria ne pourra en effet plus compter sur son gardien de but Mohamed El-Shenawy. Le portier de 35 ans est forfait pour ce tournoi en raison d’une luxation de l’épaule. Une blessure contractée lors du match nul contre le Cap-Vert (2-2) lundi soir en phase de poule.

Selon un communiqué de la Fédération égyptienne, le joueur d’Al Ahly va rentrer au Caire pour passer des examens médicaux complémentaires et connaitre éventuellement sa durée d’indisponibilité. Sa blessure pourrait nécessiter une intervention chirurgicale.

Un gros coup dur pour l’Egypte, qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Une qualification difficilement acquise par les Pharaons qui s’en sortent avec trois matchs nuls, face au Mozambique (1-1), contre le Ghana (2-2) et hier soir face aux Requins Bleus. Selon toute logique, Gabaski devrait remplacer El Shenawy dans les cages égyptiennes.