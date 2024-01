CAN 2023: « les Blacks Stars manquaient de confiance et de caractère », Agyeman Badu

-Publicité-

Emmanuel Agyeman Badu, ancien milieu de terrain des Black Stars, a révélé les raisons pour lesquelles le Ghana n’a pas pu passer les phases de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations en cours.

Annoncé favori pour la CAN 2023, le Ghana ne sortira pas du premier tour de la compétition. Les Black Stars ont été éliminés dès les phases de groupe après avoir fini derniers de la poule B avec deux points. Une nouvelle humiliation pour la bande à André Ayew après leur fiasco au Cameroun lors de la CAN 2022.

Invité à se prononcer sur cette débâcle de ses jeunes frères, Emmanuel Agyeman Badu a déclaré que l’équipe manquait de concentration, de communication, de caractère et de confiance. « L’équipe manquait de concentration, de communication, de caractère et de confiance. Normalement, quand on a de la confiance, du caractère et qu’on est capable de se concentrer et de bien communiquer, ça aide en équipe », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Pulse Sport.

« Une bonne communication peut permettre de gagner un point. Quiconque a regardé le match de la Mauritanie contre l’Algérie peut constater que le caractère des Mauritaniens était ce qui manquait au Ghana, car on pouvait voir qu’ils se battent, courent et font tout pour marquer des points. L’équipe manquait de confiance car après avoir pris l’avantage contre le Mozambique, les choses ont basculé, on pouvait penser qu’il n’y avait plus aucun enjeu pour les joueurs« , a ajouté l’ancien milieu de terrain de l’Udinese.

Malgré un effectif XXL, le Ghana a été plombé par sa défense très amorphe. Au terme des phases de groupe, les Black Stars affichent un bilan de deux matchs nuls et une défaite. Un parcours médiocre qui a notamment coûté son poste au sélectionneur Chris Hughton, limogé au retour des Ghanéens au pays.

