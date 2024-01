CAN 2023: les affiches de ce vendredi, avec le choc Sénégal-Cameroun

-Publicité-

La deuxième journée de la CAN 2023 se poursuit ce vendredi, avec trois rencontres au programme. Un gros choc entre deux Lions est notamment à l’affiche.

A 15h (GMT+1), dans le groupe B, le Cap-Vert et le Mozambique s’affrontent au Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Le Cap-Vert, qui a gagné son premier match contre le Ghana (2-1), a l’occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale. De son côté, le Mozambique, qui avait tenu en échec l’Egypte (2-2), doit gagner pour se mettre dans une situation favorable.

Le choc de ce vendredi est sans aucun doute le match entre le Sénégal et le Cameroun, deux des favoris de la compétition. Ces deux équipes du groupe C vont s’affronter au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro (18h, GMT+1). Les Lions de la Teranga ont parfaitement débuté leur tournoi avec une victoire (3-0) contre la Gambie. De leur côté, les Lions Indomptables ont été tenus en échec par la Guinée (1-1). Cette rencontre, qui revêt une importance différente pour les deux équipes, s’annonce donc palpitante.

Dans le groupe C, la Guinée et la Gambie s’affrontent pour la deuxième affiche du groupe C à 21h. Les deux équipes sont à la recherche de leur première victoire pour se replacer dans la course à la qualification au tour suivant. La défaite est donc interdite, au risque de voir sa compétition prendre fin prématurément.

Le programme de ce vendredi (GMT+1)

Cap-Vert – Mozambique (15h)

- Publicité-

Sénégal – Cameroun (18h)

Guinée – Gambie (21h)