CAN 2023: l’équipe type de la phase de groupes

La Confédération africaine de football a dévoilé l’équipe type de la phase de poules de la CAN 2023. Un onze choc avec le Maroc et le Sénégal qui se taillent la part du lion.

Le gardien équato-guinéen Jesùs Owono se tient en première ligne. En défense, Kalidou Koulibaly (Sénégal) et Nayef Aguerd (Maroc) se positionnent en tant que piliers, tandis qu’Achraf Hakimi (Maroc) et Arthur Masuaku (RD Congo) couvrent les flancs.

Au milieu de terrain, la présence des Lions de l’Atlas est notable, avec Sofyan Amrabat (Maroc) et Azzedine Ounahi (Maroc) épaulés par la pépite sénégalaise Lamine Camara, déjà crédité de deux buts dans cette compétition. Ismaila Sarr, buteur contre le Cameroun, occupe une place en attaque aux côtés de l’Angolais Gelson Dala et d’Emilio Nsue, actuel meilleur buteur de la CAN.

