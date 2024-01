CAN 2023: l’Egypte en huitième de finale, le Ghana éliminé

-Publicité-

L’Egypte a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 après sa victoire face au Cap-Vert (2-1) ce lundi soir. Accroché par le Mozambique, le Ghana est éliminé de la compétition.

Pour la deuxième édition consécutive, le Ghana ne sortira pas des phases de poule d’une Coupe d’Afrique des nations. Les Black Stars ont été éliminés de la CAN 2023 après leur match nul de ce lundi soir contre le Mozambique. Face aux Mambas dans un match comptant pour la dernière journée du groupe B, les hommes du sélectionneur Chris Hughton ont fini la rencontre sur un score de parité (2-2).

Une grosse désillusion pour la bande à André Ayew qui était encore qualifiée, à une minute de la fin de la partie. Mais le but de Reinildo Mandava dans les dernières secondes vont faire tout perdre aux Ghanéens qui quittent donc le tournoi avec 2 petits points.

L’Egypte arrache sa qualification

Sans son talisman Mohamed Salah, out pour le reste de la compétition à en croire son agent, l’Egypte a validé son ticket pour le second tour de la CAN 2023. Les Pharaons ont disposé des Requins Bleus (2-1) ce soir, dans le cadre de la troisième journée du groupe B.

Menés à la marque sur un but de Benchimol en fin de première période, les Egyptiens ont renversé la rencontre au retour des vestiaires. Trezeguet a égalisé pour les siens avant que Mostafa Mohamed ne délivre l’Egypte dans les arrêts de jeu.

- Publicité-

Avec 3 points au compteur, les Pharaons finissent à la deuxième place du groupe B, devant le Ghana et le Mozambique qui se sont neutralisés dans l’autre match de cette poule (2-2).