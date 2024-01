CAN 2023: le sélectionneur Jalel Kadri annonce son départ après l’élimination de la Tunisie

-Publicité-

En conférence de presse ce mercredi soir, après l’élimination de la Tunisie de la CAN 2023, le sélectionneur Jalel Kadri a annoncé son départ de la tête des Aigles de Carthage.

Jalel Kadri n’est plus le sélectionneur de la Tunisie. Le technicien de 52 ans a déposé le tablier après l’élimination des Aigles de Carthage de la CAN 2023 qui se déroule en Côte d’ivoire. Décevant en phase de poule, avec une équipe qui a fini dernière de la poule E avec 2 points, les Tunisiens ont aligné une défaite et deux matchs nuls au premier tour. Un bilan médiocre qui a poussé Kadri a dire stop.

«Nous avons essayé de remporter le match, nous nous sommes créé plusieurs occasions, mais le réalisme nous a fait défaut. Nous avons joué sous pression, le premier match nous a marqués mentalement. Mais offensivement, nous n’avons pas su faire la différence. Mon avenir avec la Tunisie s’arrête ce soir», a-t-il confié en conférence de presse. Le quinquagénaire occupait ce pote depuis 2022.