CAN 2023: le Maroc et 4 pays qualifiés pour les huitièmes de finale sans jouer

La désillusion de la Côte d’ivoire et du Ghana lundi soir en phase de groupe fait déjà des heureux dans les autres poules de la CAN 2023, avec l’Angola, le Maroc, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso qui ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale, avant même leur dernier match.

La troisième et dernière journée des phase de poule de la CAN 2023 s’ouvrait lundi avec plusieurs rencontres disputées à travers les pelouses ivoiriennes. Si le Nigéria et l’Egypte ont tiré leur épingle du jeu en arrachant leur qualification pour les huitièmes de finale, la Côte d’ivoire et le Ghana se sont eux, sabordés. Humiliés par la Guinée Equatoriale (0-4), les Eléphants sont presque éliminés du tournoi tout comme les Black Stars tenus en échec par le Mozambique (2-2).

Des désillusions qui arrangent le Maroc, qui va retrouver le second tour sans avoir à disputer son dernier match de poule face à la Zambie, mercredi prochain. Les Lions de l’Atlas sont en effet mathématiquement qualifiés pour les 8es de finale de la CAN 2023.

Avec quatre points au compteur, les hommes de Walid Regragui vont finir au moins troisièmes dans le groupe F. C’est plus que la Côte d’ivoire qui n’a que 3 points dans le groupe A et le Ghana qui en compte 2 dans la poule B. Une bonne nouvelle pour les Chérifiens qui pourraient économiser leur force face aux Chipolopolos, demain soir.

AVEC LES RÉSULTATS DU SOIR, LE MAROC EST OFFICIELLEMENT QUALIFIÉ POUR LES HUITIÈMES DE FINALE DE CETTE CAN !



MABROUK 3LINA ! 🥳🇲🇦 — SOCCER212 (@SCCR_212) January 22, 2024

Mali, Guinée, Burkina Faso et Angola iront en 8es

La Guinée (Groupe C), l’Angola et le Burkina Faso (Groupe D), ainsi que le Mali (Groupe E) ont aussi composté leur billet pour les 8es de finale grâce aux résultats du soir. Tous sont en effet assurés de finir au pire 3es de leur groupe, et donc de terminer dans les quatre meilleurs troisièmes.