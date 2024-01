CAN 2023: le Cap-Vert, premier qualifié pour les huitièmes de finale

-Publicité-

Le Cap-Vert a signé ce vendredi sa deuxième victoire à la CAN 2023 en disposant du Mozambique (3-0), à l’occasion de la deuxième journée du groupe B. Un double succès qui qualifie les Requins Bleus pour les huitièmes de finale du tournoi.

Le Cap-Vert va disputer les huitièmes de finale de la CAN 2023 qui se déroule en Côte d’ivoire. Les Requins Bleus ont validé leur ticket pour le second tour après leur victoire de ce vendredi face au Mozambique au stade Le Félicia. Contre les Mambas dans une rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe B, les poulains du coach Bubista se sont imposés sur le score logique de 3-0.

Dominateurs et précis dans un match très animé, les Cap-verdiens ont déroulé le tapis sur des réalisations de Bébé, auteur d’un splendide but sur coup franc, Ryan Mendes et Kevin Pina qui a scellé la victoire des siens à 20 minutes du terme. Une démonstration de force du Cap-Vert qui est assuré de finir en tête de sa poule quelque soit le résultat de la dernière journée.

Un dernier round qui verra opposer les Requins Bleus à l’Egypte, lundi. Une rencontre surtout décisive pour les Pharaons, deux points au compteur, qui doivent prendre la victoire pour passer directement au second tour. Dans l’autre match dans cette poule, le Ghana tentera de sauver son tournoi face aux Mambas, toujours dans la course pour le tour suivant.