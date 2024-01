CAN 2023: la promesse d’Alex Iwobi au Nigéria

-Publicité-

L’attaquant des Super Eagles, Alex Iwobi, a promis au peuple nigérian que les siens donneront le 100% d’eux-mêmes à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, alors que les poulains du coach José Peseiro partent à la conquête de leur quatrième titre continental.

L’ailier d’Everton, Alex Iwobi, est dans l’effectif des 25 convoqués par José Peseiro pour le tournoi prévu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Actuellement à Abu Dhabi, l’équipe nigériane se prépare au tournoi.

« Tout le monde est presque là et l’équipe est presque terminée. Nous nous forçons et la préparation se déroule bien. Les fans connaissent la capacité et la qualité que nous avons dans l’équipe », a affirmé Iwobi à la chaîne de télévision de la Fédération nigériane de football (NFF).

Après leur troisième sacre en 2013, le Nigéria peine à revenir sur le toit du continent, le dernier meilleur résultat des Ouest-Africains étant leur troisième place en 2019. Iwobi a profité de l’occasion pour faire une promesse aux Nigérians.

« Nous sommes convaincus que nous pouvons aller loin dans cette compétition, mais nous devons nous le prouver à nous-mêmes. Ce que je peux assurer aux Nigérians, c’est que nous allons donner nos 100 % et que nous rendrons la nation fière », a promis Iwobi, qui a marqué 4 buts cette saison avec les Toffees.

Logés dans le groupe A, les Super Eagles vont croiser les crampons avec la Côte d’ivoire, pays organisateur, la Guinée-Bissau et la Guinée Equatoriale. La bande à Alex Iwobi lance sa campagne contre le Nzalang Nacional ce dimanche, au stade olympique Alassane Ouattara D’Anyama.