CAN 2023: la Guinée Equatoriale croque la Guinée-Bissau et se relance

Accrochée par le Nigéria, la Guinée Equatoriale a relancé sa Coupe d’Afrique après sa victoire éclatante face à la Guinée-Bissau (4-2) ce jeudi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A.

Lentement mais surement, la Guinée Equatoriale se rapproche des huitièmes de finale de la CAN 2023 qui se déroule en terre ivoirienne. Le Nzalang Nacional a arraché sa première victoire dans ce tournoi après sa démonstration de force ce jeudi face à la Guinée-Bissau. Contre les Djurtus au terme d’une rencontre très animée, les poulains du sélectionneur Juan Micha se sont imposés sur le score logique de 4-2.

Réalistes et précis dans les derniers gestes, en témoigne leurs 6 tirs cadrés contre seulement 2 pour l’équipe adverse, les Equato-guinéens ont déroulé sur des réalisations d’Emilio Nsue, auteur d’un triplé, et de José Antonio Miranda. La réduction du score par Esteban Fernandez et Zè Turbo dans les arrêts de jeu auront été insuffisant pour les Bissau-Guinéens qui s’inclinent donc sur ce score de 4-0.

Avec ce précieux succès, la Guinée Equatoriale prend provisoirement la tête de la poule A, en attendant le choc de la soirée entre la Côte d’ivoire et le Nigéria. Lors de la dernière journée, un match nul suffira au Nzalang Nacional pour passer au second tour. Dos au mur, les Djurtus doivent de leur côté, battre le Nigéria avec un large score pour espérer finir parmi les quatre meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.