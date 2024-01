CAN 2023: la Côte d’Ivoire qualifiée en huitième de finale si…

-Publicité-

Humiliée par la Guinée Equatoriale (4-0) ce lundi soir, la Côte d’Ivoire reste toujours dans la course à la qualification en huitième de finale de la CAN 2023. Mais les chances des Eléphants d’atteindre le second tour sont désormais très minces.

Punie par le Nigéria jeudi dernier, la Côte d’ivoire a essuyé ce lundi une nouvelle défaite à la CAN 2023. Les Eléphants se sont inclinés face à la Guinée Equatoriales (4-0) ce soir, à l’occasion de la troisième journée du groupe A. Une humiliation qui amenuise d’avantage les chances des Ivoiriens de passer au second tour.

Les hommes du sélectionneur Jean-Louis Gasset sont en effet troisièmes de leur poule avec 3 points, derrière le Nzalang Nacional et le Nigéria, également qualifié après sa précieuse victoire face à la Guinée-Bissau (1-0).

Mais la Côte d’Ivoire peut encore terminer dans les 4 meilleurs troisièmes repêchés. Pour cela, il faut notamment compter sur un match nul du Ghana face au Mozambique, une victoire du Maroc face à la Zambie et à une nouvelle contre-performance du Cameroun face à la Gambie. Il y a donc encore de l’espoir pour les Éléphants, même si c’est très mince…..