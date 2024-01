CAN 2023: « Je passe mes étés à Marrakech », Mbemba calme le jeu avec les Marocains

-Publicité-

Une semaine après son altercation avec le sélectionneur marocain Walid Regragui, Chancel Mbemba a tenu à calmer le jeu dimanche soir après la qualification de la RD Congo pour les quarts de finale de la CAN.

Le capitaine congolais a indiqué qu’il ne souhaitait pas s’exprimer sur l’altercation, mais il a tenu à préciser qu’il n’avait rien contre le Maroc ou les Marocains. « Je passe mes étés à Marrakech avec ma femme et mes enfants« , a-t-il déclaré, relayé par RMC Sport. « J’aime le Maroc et les Marocains. »

L’altercation entre Mbemba et Regragui avait eu lieu à la fin du match nul 1-1 entre les deux équipes en phase de poules de la CAN. Les deux hommes s’étaient violemment disputés, ce qui avait provoqué une échauffourée entre les deux équipes. L’incident avait suscité une vive polémique, et Regragui avait été suspendu pour deux matches. La suspension avait finalement été levée, mais l’incident avait laissé des traces.

Les déclarations de Mbemba dimanche soir sont donc un signe positif, car elles montrent que les deux hommes sont prêts à tourner la page. Pour rappel, la RDC s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations, ce dimanche, après sa victoire aux tirs au but contre l’Egypte (1-1, 8-7). De son côté, le Maroc affrontera l’Afrique du Sud mardi soir pour tenter de se qualifier également pour la suite de la compétition.