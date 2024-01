CAN 2023-Huitième de finale: le programme de ce samedi

-Publicité-

Les huitièmes de finale de la CAN 2023 démarrent ce samedi, avec deux matchs au programme. Découvrez les affiches du jour.

La phase à élimination directe de la CAN 2023 s’ouvre ce weekend avec les rencontres des huitièmes de finale. Deux matchs sont au programme ce samedi: Angola-Namibie et Nigéria-Cameroun.

Tombeuse de la Tunisie (1-0) en phase de groupe, la Namibie affronte l’Angola ce soir à partir de 18 heures (GMT+1) au stade de la Paix de Bouaké. Qualifiés pour le second tour d’une Coupe d’Afrique pour la première fois de leur histoire, les Braves Warriors veulent poursuivre leur rêve éveillé dans cette compétition. En face, les Palancas Negras ont envie de dépasser les quarts de finale, leur meilleur niveau atteint dans l’histoire du tournoi.

Nigéria-Cameroun

Un classique entre deux géants du foot africain, qui se sont déjà croisés à trois reprises en finale de CAN (pour trois sacres camerounais en 1984, 1988 et 2000). Néanmoins, c’est le Nigeria qui a remporté la dernière confrontation disputée à la CAN en 2019 (3-2, c’était déjà en 8es de finale) et qui se présente en favori. Mais attention à ce Cameroun qui revient de loin et qui s’est qualifié à la 91e minute de la dernière journée. Rendez-vous ce soir à partir de 21 heures (heure du Bénin), au stade Le Félicia, pour le dénouement.