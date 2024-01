CAN 2023, Côte d’Ivoire vs Sénégal : « On se doit de montrer un autre visage », Emerse Faé

-Publicité-

Qualifiés de justesse grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie (1-0), les Éléphants de Côte d’Ivoire sont déterminés à tout mettre en œuvre pour décrocher une place en quart de finale de la CAN 2023.

Le coach par intérim, Faé Emerse, suite à l’éviction de Jean-Louis Gasset de la tête de la sélection ivoirienne, a réaffirmé cette volonté lors de la conférence de presse avant le match contre le Sénégal au Stade Charles Konan Bany de Yamoussoukro, le dimanche 28 janvier 2024. »C’est une seconde chance que Dieu nous accorde, donc nous n’avons pas le droit de ne pas la saisir », a déclaré le coach Faé Emerse. Il a exhorté ses joueurs à changer d’attitude sur le terrain, exprimant son espoir de voir une performance remarquable.

De plus, il a souligné l’importance de cette opportunité supplémentaire, la qualifiant de dernière chance à ne pas manquer, et a exprimé le désir de voir une équipe ivoirienne représentant dignement le pays. Face au Sénégal, il a insisté sur la nécessité de voir des joueurs engagés qui se rachèteront et montreront que les déceptions du premier tour étaient accidentelles. Aussi, Faé Emerse a exprimé son intention d’apporter de la confiance aux joueurs en revenant aux bases du football, axant sur les fondamentaux et la discipline.

La Côte d’Ivoire affrontera le champion en titre, le Sénégal, en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, le lundi 29 janvier 2024, au Stade Charles Konan Bany de Yamoussoukro à 20h (heure locale).