CAN 2023 – Côte d’Ivoire VS Guinée Equatoriale: Alassane Ouattara brise enfin le silence

-Publicité-

Le Président Alassane Ouattara réagit à la défaite des Eléphants de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la troisième journée de la CAN 2023. Le chef de l’Etat a exprimé sa confiance malgré la défaite des Éléphants face à la Guinée Equatoriale (4-0).

La défaite de l’équipe ivoirienne de football face à la Guinée équatoriale lors de la Coupe d’Afrique des Nations a profondément touché les supporters et les joueurs. Cependant, en dépit de ce revers, le Président Alassane Ouattara a tenu à adresser un message d’encouragement et de confiance.

« Nous avons été déçus par le match des Éléphants hier, mais ce n’est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, qui va s’améliorer au fil des années. Je voudrais donc dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le Président Houphouët nous le disait toujours, « Découragement n’est pas Ivoirien », » a déclaré le Président.

En dépit de la tristesse qui a envahi les joueurs, le Président a rappelé avec fierté les victoires passées de l’équipe ivoirienne à la CAN en 1992 et 2015, exprimant sa conviction qu’une troisième victoire est envisageable dans un futur proche.

« Nous avons déjà remporté la CAN deux fois, en 1992 et en 2015. Et je suis sûr que nous la remporterons une troisième fois, très bientôt. CAN 2023« , a-t-il ajouté.

- Publicité-

Alors que les supporters étaient frustrés et que certains joueurs ont quitté le terrain dans un état de profonde tristesse, le Président Alassane Ouattara a offert un soutien inconditionnel, transmettant un message d’espoir et de persévérance.

Les ivoiriens peuvent désormais compter sur le soutien du président Alassane Ouattara, qui garde toujours l’espoir, que les Eléphants de la Côte d’Ivoire pourront encore remporter la CAN 2023.