CAN 2023: « C’est toujours difficile aux tirs au but », Kalidou Koulibaly après Sénégal-Côte d’Ivoire

Kalidou Koulibaly a livré ses impressions sur le match entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire en huitième de finale de la CAN 2023, remporté par les Eléphants. Et le capitaine des Lions de la Téranga a regretté le dénouement de cette rencontre très disputée.

Tenant du titre, le Sénégal ne dépassera pas les huitièmes de finale de la CAN 2023. Les Lions de la Téranga ont été éliminés par la Côte d’Ivoire lundi soir, au terme d’une rencontre disputée au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Donnés favoris pour ce duel face aux miraculés ivoiriens, les poulains du sélectionneur Aliou Cissé ont été piégés par les Eléphants qui ont écarté les champions d’Afrique aux tirs aux buts.

Une élimination prématurée des Sénégalais, commentée par Kalidou Koulibaly. En zone mixte après le match, le capitaine des Lions de la Téranga a félicité les siens qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes malgré le résultat final. Pour lui, le Sénégal est sorti la tête haute, car, ce n’est jamais facile aux tirs aux buts.

« Aux tirs aux buts, c’est toujours difficile. On sait que c’est un geste technique, il faut mettre au fond. Ce soir, on a perdu, mais on peut sortir la tête haute. On a montré de bonnes choses, on a montré un beau visage. Tout le monde nous voyait sortir en phase de groupe. C’est dommage qu’on sorte aujourd’hui, mais c’est le football. C’est comme ça. La Côte d’Ivoire ne nous a pas surpris. Elle était configurée pour gagner la CAN. Ce n’est pas surprenant de les voir à ce niveau. Quand vous démarrez mal une compétition, vous avez un regain d’énergie au bout d’un moment. Le public derrière eux leur a également fait beaucoup de bien », a-t-il déclaré face aux journalistes. Les supporters sénégalais apprécieront!