CAN 2023: Canal+ Bénin promet une couverture inédite avec des offres exceptionnelles

En prélude au démarrage de la CAN 2023, la chaîne Canal+ Bénin a lancé au profit de ses abonnés, des offres exceptionnelles accompagnées de deux émissions journalières d’envergure.

Pour offrir une expérience exceptionnelle à ses abonnés lors de la CAN 2023, Canal+ a lancé de nouvelles offres inédites, disponibles du 13 janvier au 11 février 2024. Ces offres comprennent la diffusion en direct et en haute définition de la plus grande compétition de football africain, ainsi que des documentaires, des magazines et des émissions spéciales sur le thème du football, de la découverte et de l’humour.

Baisse du prix du décodeur Canal+

En guise de cadeau du Nouvel An, les abonnés de Canal+ Bénin auront accès à cette programmation spéciale en souscrivant à un décodeur à partir de la formule Access, au prix exceptionnel de 5 000 FCFA. De plus, la parabole est offerte gratuitement avec cette offre, comme l’a annoncé Yasso Mohamed, Responsable secteur Ouémé, Plateau, Zou Collines de CANAL+ Bénin.

«Les abonnés actifs et inactifs bénéficient aussi d’une offre de 15 jours, offerts sur la formule Tout CANAL+, c’est-à-dire, nous avons également une offre de 15 jours. Et donc, pour tout réabonnement à la formule initiale, le client a droit à 15 jours sur la formule Tout CANAL+», a -t-il expliqué.

Canal+ promet une couverture exceptionnelle de la CAN 2023

Canal+, avec le lancement de la chaîne CANAL+ CAN le 14 décembre 2023, offre à ses abonnés la possibilité de suivre en direct et en intégralité tous les matchs de la 34e édition de la CAN 2023.

C’est pourquoi, pour suivre la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations en direct et en intégralité sur CANAL+ CAN, disponible au CANAL 9, il suffit juste de s’acquitter de ses droits d’abonnement à partir de la formule Evasion.

En plus d’une couverture inédite de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, avec des offres promotionnelles exceptionnelles pour les aficionados du football, l’événement sera marqué par la présence de journalistes et consultants de renom tels que Vincent Radureau, Charles Mbuya, Lililan Gatounes, Salim Baungally, Cédric Kanté, Fousseni Diawara, Diomansy Kamara, Claude Le Roy, Philippe Doucet, Guy Demel, Nabil Djellit, et bien d’autres.

Des programmes inédits

Au programme de cette couverture d’exception, deux émissions en direct : tout d’abord, « Jour de CAN », qui offrira une immersion totale dans les matches de l’après-midi, avec des analyses, des réactions en direct et les dernières infos des quatre coins de la Côte-d’Ivoire grâce aux reporters déployés au plus près des équipes.

Ensuite, « Soir de CAN », proposera l’affiche de la soirée suivie d’un magazine récapitulatif de l’ensemble de la journée, accompagné de reportages inédits au cœur des équipes, d’invités prestigieux et d’interviews exclusives. De plus, d’autres émissions seront également proposées pour agrémenter le plaisir des téléspectateurs de CANAL+ Bénin.

Cette promesse de couverture exceptionnelle laisse présager un événement mémorable pour les amateurs de football et les fans de la CAN 2023 sur Canal+, la célèbre chaîne de télévision.