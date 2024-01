CAN 2023, Cameroun-Gambie : Vincent Aboubakar forfait

-Publicité-

Le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, est actuellement indisponible en raison d’une blessure à la cuisse gauche.

Depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), il n’a pas participé à aucun match. La confrontation cruciale entre la Gambie et le Cameroun aura lieu ce mardi 23 janvier 2024, au Stade de Bouaké, pour la troisième et dernière journée du Groupe C. Les Lions Indomptables, classés en 3e position, visent la qualification en huitièmes de finale. Cependant, à la veille du match, on annonce le forfait de Vincent Aboubakar.

Le joueur de 31 ans, qui évolue au Besiktas en Turquie, s’est blessé lors d’un entraînement. Selon le communiqué du médecin de l’équipe camerounaise, une IRM réalisée le 13 janvier 2024 a révélé un léger décollement musculo-aponévrotique de grade 1, une blessure jugée sans gravité. Cependant, malgré cette nature non préoccupante, le capitaine ne pourra pas participer à la compétition, ayant également été absent lors du premier match contre la Guinée.