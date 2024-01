CAN 2023, Cameroun: ça a chauffé entre André Onana et Samuel Eto’o

-Publicité-

Selon les informations de Sport News Africa, une altercation a eu lieu entre Samuel Eto’o et André Onana avant le match Gambie-Cameroun (2-3) ce mardi soir. La non-titularisation du portier mancunien était à l’origine de la brouille.

La Coupe d’Afrique des nations d’André Onana est tout sauf reluisante. Le gardien de but de Manchester United a manqué le premier match du Cameroun dans la poule C pour avoir arrivé dans la tanière des Lions Indomptables le jour du match. Aligné pour la deuxième sortie des siens, le portier de 27 ans a subi avec son équipe, une lourde défaite face au Sénégal (3-1). Le joueur des Red Devils a même été fautif sur le second but des siens.

Une bourde qui lui a coûté sa place dans le onze de ce mardi soir contre la Gambie? En tout cas, l’ancien de l’Inter Milan a été laissé sur le banc au profit de Joseph Ondoa. Un choix du sélectionneur Rigobert Song qui n’a pas du tout plu à son gardien de but.

Selon une source proche des Lions Indomptables, qui s’est confiée au média Sport News Africa, une altercation a eu lieu entre Onana et le président de la fédération camerounaise Samuel Eto’o. Le natif de Nkol Ngok est rentré dans une colère noire après avoir appris qu’il ne sera pas titulaire pour cette rencontre.

Il a cependant fini par se calmer et a même été aperçu en train de soutenir les siens qui ont renversé les Scorpions (3-2) au terme d’une rencontre folle. Une victoire qui qualifie les Lions Indomptables pour les huitièmes de finale du tournoi.