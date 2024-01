Cameroun : Vincent Aboubakar forfait pour la CAN 2023

-Publicité-

Le Cameroun subit un revers majeur à la veille du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations avec le retrait de Vincent Aboubakar de la compétition.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations débutera ce samedi 13 janvier et que les Lions Indomptables entament leur tournoi lundi contre la Guinée, ils seront privés de la présence de leur attaquant vedette, Vincent Aboubakar. Selon les informations de C Foot, l’attaquant de 31 ans s’est sérieusement blessé lors de l’entraînement du jour et sera contraint de renoncer à sa participation à la compétition.

Joueur clé de Besiktas, Aboubakar est une figure emblématique de l’équipe nationale camerounaise, comptant pas moins de 97 sélections et 37 buts à son actif. De plus, il porte le brassard de capitaine depuis 2021.

Pour l’instant, la fédération camerounaise n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, mais une annonce ne devrait pas tarder étant donné l’importance de cette information.