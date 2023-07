Cameroun: Mbappé aperçu dans « une case sacrée, réservée aux rites et bénédictions »

- Publicité-

Loin de Paris et des rumeurs entourant son avenir au PSG, Kylian Mbappé poursuit son séjour au Cameroun. Et ce samedi, l’attaquant français s’est rendu dans une « case sacrée, réservée aux rites et bénédictions« , a rapporté AFP.

Au Cameroun depuis jeudi soir, Kylian Mbappé poursuit son séjour au pays natal de son père. Après les visites du vendredi où il a notamment rencontré le Premier ministre Joseph Dion Ngute et la star du MMA, Francis Ngannou, l’attaquant français s’est rendu ce samedi sur l’île de Djébalé, région du Littoral au sud-ouest du pays, à bord d’une barque sécurisée.

A son arrivée, le vice-champion du monde est accueilli par le chef du village qui l’a conduit dans « une case sacrée, réservée aux rites et bénédictions« , comme le rapporte AFP. A sa sortie de la chambre, le joueur arborait une tenue traditionnelle. Une tunique à dominante bleu ciel et un chapeau marron. Un vêtement typique des ethnies Sawa, ou « peuples de l’eau« .

Pas du tout intimidé, le Bondynois, souriant et détendu, a ensuite communié avec la foule venue nombreuse rencontrer le meilleur buteur du Mondial 2022. Il faut ajouter qu’avant de se rendre sur l’île de Djébalé qui a vu naitre son père Wilfrid, Mbappé a fait une descente à l’école de Bonendale dont la rénovation est financée par son association. Accueilli comme un demi-dieu, l’ancien Monégasque a échangé avec les enfants, à qui il a signé de nombreux maillots de foot. Un moment de rêve pour ses gamins qui ont pu discuter avec leur idole.

Kylian Mbappe en tenue traditionnelle 🇨🇲

pic.twitter.com/RQXJUxlxrc — La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) July 8, 2023

@KMbappe est passé devant ma camera. il allait à Jebale. pic.twitter.com/cd6yaYUwBQ — Ton Screenshoter📸🇨🇲 (@DidierLefa) July 8, 2023

