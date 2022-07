Cafards : chassez ces visiteurs encombrants de chez vous avec ces 05 méthodes simples et ingénieuses

Très sournois, insidieux et rapides, les cafards sont des insectes très difficiles à combattre. Ces derniers se cachent souvent dans la journée et se dévoilent la nuit. Il est donc important de lutter contre eux. C’est pourquoi nous vous proposons ces astuces de grand-mère.

La cohabitation avec les cafards pourrait être dangereuse pour la santé. Et pour cause, ces visiteurs encombrants pourraient causer de sérieuses maladies à l’Homme selon les scientifiques. C’est pourquoi il est conseillé de lutter contre eux. Découvrez alors ici ces 05 solutions radicales.

1.La propreté

La condition impérative pour éloigner les cafards de chez soi est de garder sa maison toujours propre. Et pour cause, ces insectes sont souvent attirés par les restes de nourriture et mangent n’importe quoi, même s’ils ont une préférence généralement pour l’amidon, les sucreries, les aliments gras et la viande.

Ils sont également attirés par les ordures : une poubelle chargée à bloc qui déborde de tous les côtés, est un vrai festin pour ces insectes. Alors assurez-vous de sortir les ordures tous les jours et de nettoyer fréquemment la poubelle.

2.Les feuilles de laurier

Nous, les humains, adorons l’odeur enivrante de cette herbe aromatique qu’on utilise d’ailleurs souvent en cuisine. Les cafards, eux, trouvent ces feuilles répugnantes. Dès qu’ils s’en approchent, ils fuient sans condition. Profitez-en : hachez quelques feuilles de laurier et dispersez-les dans les endroits où apparaissent ces insectes. L’odeur forte les découragera et ils s’en iront sans ménagement. En prime, vous en êtes débarrassés sans même les tuer !

3.Les huiles essentielles

Et pourquoi pas d’une pierre deux coups ? Vous pourrez à la fois embaumer la pièce d’une odeur délicate et chasser tous ces indésirables. En effet, les huiles essentielles sont parfaites pour repousser les cafards de la cuisine. Pour de meilleurs résultats, mélangez l’huile essentielle de menthe poivrée ou de citronnelle avec un peu d’eau. Versez le mélange dans un vaporisateur et pulvérisez la solution partout où vous voyez des cafards. Cela fonctionne vraiment !

4.L’acide borique

Lorsque les cafards entrent en contact avec l’acide borique, ce produit se colle à leurs pattes et à leurs ailes. Lorsqu’ils ingèrent la substance, elle va agir sur leur système nerveux et digestif. Au bout d’un moment, ils finissent par en mourir. Pour utiliser cette méthode, saupoudrez quelques petites tranches de pain d’une solution d’acide borique dissous dans un peu d’eau. Laissez les morceaux dans les zones où vous sentez souvent une activité de coléoptères.

5.Le vinaigre

Enfin, pour ceux qui l’ignoraient, le vinaigre est également un excellent répulsif naturel contre ces sales bestioles. En prime, c’est sûrement la solution la plus économique ! Bien qu’il soit couramment utilisé pour assaisonner les aliments, le vinaigre est très polyvalent et a divers usages à la maison. En plus d’être un nettoyant hors-pair, il vous aidera à éloigner les cafards de la maison et en particulier de la cuisine. Il suffit de saupoudrer du vinaigre blanc sur les murs, sous les meubles et aux endroits où les cafards pourraient se cacher.