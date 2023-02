« ça été un choc », Hiro raconte sa plus douloureuse déception amoureuse

Reçu dans le confessionnal de l’émission Life week-end du vendredi 10 février 2023, animée par Konnie Touré, le chanteur franco-congolais Hiro a évoqué sa plus douloureuse déception amoureuse.

A l’instar de plusieurs célébrités, Hiro a également connu des déceptions amoureuses dans sa vie. Et même s’il a une vie de couple bien stable aujourd’hui, Dimitri Nganda de son vrai nom se rappelle encore de sa première histoire d’amour qui a finalement tourné au fiasco alors qu’il était encore à la maternelle.

De passage sur le plateau de Life Week-end, Hiro a raconté comment une fille nommée Léa a brisé son cœur à la maternelle en déménageant sans lui dire au revoir. « Léa est le prénom de la fille qui m’a donné ma première peine de coeur (Goumin) à la maternelle car j’ai commencé tôt. Léa a déménagé sans me dire, ça été un choc, car je m’étais attaché à elle, suite à cela, je me suis privé de goûté de midi… on s’est jamais revu jusqu’aujourd’hui« , a raconté le rappeur.

Cette confession touchante montre la profondeur des émotions que Hiro a éprouvées à un si jeune âge et la puissance de l’amour qu’il ressentait pour Léa. Cela montre également que les blessures affectives peuvent avoir un impact profond sur notre vie, même si elles ont eu lieu à un âge précoce.

Heureusement Hiro a finalement pris le dessus sur cette blessure affective qui parait banale du fait de son âge. Le chanteur vivant en France s’est mariée discrètement en 2018 à Dakar au Sénégal.