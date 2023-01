Burkina: nouvelle manifestation contre la France

Une nouvelle manifestation anti-française a été enregistrée à Ouagadougou et dans d’autres villes du Burkina Faso contre la présence française, le week-end dernier. Les manifestants estiment que la France a échoué dans sa mission de la lutte contre le terrorisme au Burkina.

Une coalition d’organisations de la société civile a organisé des manifestations en soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso, aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux grandes décisions des autorités de la transition. Selon l’agence anadolu, des milliers de manifestants avaient brandi des drapeaux burkinabè et russes et des pancartes avec des messages hostiles à la France.

Cette manifestation est une énième d’une série de manifestations anti-française et intervient dans un contexte de crise diplomatique entre Paris et Ouagadougou. Mardi dernier, les autorités burkinabé ont demandé à la France, le départ de ses forces spéciales qui sont en mission dans ce pays sahélien. Quelques jours plus tard, la France s’est pliée à la demande de Ouagadougou et a annoncé le départ de ses forces du Burkina Faso d’ici un mois. Paris a aussi rappelé son ambassadeur Luc Hallade pour consultation.