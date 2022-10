Burkina Faso: « La situation est sous contrôle », Ibrahim Traoré

Le groupe militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré et qui a pris le contrôle des artères stratégiques de la ville de Ouagadougou depuis le vendredi 30 septembre 2022, a annoncé ce dimanche, que la situation est sous contrôle.

Dans une déclaration lue sur la télévision nationale ce dimanche, après midi, la troupe du capitaine Ibrahim Traoré a appelé les populations du Burkina Faso à rester calme et s’abstenir de tout acte de violence et de vandalisme. Elle a aussi exhorté les burkinabé à ne pas attaquer les installations françaises, faisant ainsi allusion aux actes de violence enregistrés samedi, contre l’ambassade de France et des infrastructures françaises.

« La situation est sous contrôle« , a rassuré les hommes de Traoré qui ont pris le contrôle des villes stratégiques de Ouagadougou depuis le vendredi 30 septembre 2022.

Samedi, alors que la troupe Traoré annonçait la fuite du président de la transition, le lieutenant colonel Paul-Henri Damiba, qui se serait réfugié dans une base française, ce dernier a rompu le silence et a démenti cette information. Il a appelé le capitaine Ibrahim Traoré à la raison pour des échanges fructueux dans l’intérêt de la nation burkinabé, au risque de se livrer à une guerre fratricide.

Plus tôt, la CEDEAO a jugé « inopportun » le nouveau coup de force qui intervient dans un contexte où le pays déploie des efforts pour un retour à l’ordre constitutionnel.