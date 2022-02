Burkina Faso: la junte crée une commission pour élaborer la charte et l’agenda de la transition

Par décret présidentiel, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a acté samedi, la création d’une commission pour élaborer la charte et l’agenda de la transition.

Une Commission technique d’élaboration de projets de Textes et de l’agenda de la transition a été créée par le chef de l’Etat du Burkina Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. La Commission a pour attribution d’ « élaborer une proposition de charte de Transition, proposer un agenda assorti d’une durée de la Transition », mentionne le décret présidentiel, ajoutant qu’elle a également pour attribution de « proposer une méthodologie visant à déterminer un consensus solide au sein de la société… »

La Commission est composée de 15 membres dont des experts, des chercheurs, des journalistes et des militaires. Elle dispose d’un délai de deux (02) semaines à compter de la date de son installation pour livrer ses résultats. Elle est indépendante et travaille à l’abri des pressions et des manœuvres contraires à l’intérêt général et à la vision globale définie par le MPSR, assure le décret, notifiant que les membres de la commission travaillent à titre bénévole et ne reçoivent aucune rétribution liée à leur participation aux travaux.

Lundi 24 janvier, le président Rock Kaboré a été renversé par une unité militaire dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le coup de force militaire a valu au pays des hommes intègres, sa suspension des instances de la CEDEAO qui exige des autorités militaires, un chronogramme de sortie de crise dans un délai raisonnable.