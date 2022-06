Burkina Faso: 06 morts dans une attaque armée au centre-nord du pays

Des hommes armés ont fait irruption dans deux villages situés au centre-nord du Burkina Faso, le week-end dernier. En absence de tout bilan officiel, les sources locales évoquent 06 morts et des blessés.

Les villages de Alga et de Boulounga dans la commune de Bourzanga dans le Centre-nord du Burkina Faso, ont été la cible d’une attaque des hommes armés samedi et dimanche.

« Ces localités abritant d’importants sites d’exploitation artisanale d’or, ont été la cible des terroristes. Six personnes ont été tuées plusieurs blessés, des maisons et biens incendiés et du bétail emporté », a rapporté la plateforme de suivi des attaques terroristes « Sahel Security ».

« Les assaillants ont pillé le site d’orpaillage de Alga, emporté des motos et des vivres et incendié les boutiques à leur arrivée samedi vers 18 heures sur le site. Malheureusement, 4 personnes ont été tuées. Ce matin 12 juin vers 6 heures, ils sont revenus et 2 personnes ont été tuées à Boulounga » a relaté l’AIB.

Le Burkina Faso a connu de nombreuses attaques le week-end dernier. En effet, une nouvelle attaque armée a été enregistrée dans la province du Seno. L’attaque a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, dans la commune de Seytenga et a suscité le départ de plusieurs habitants vers une commune voisine.

Une vingtaine de terroristes ont été abattus et trois (03) autres ont été capturés à Barani, dans la région de la Boucle du Mouhoun, a annoncé jeudi, les services de communication de l’armée burkinabé.