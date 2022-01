Bruxelles: Patrice Talon échange avec Charles Michel, président du Conseil européen

Annoncé en Europe, après sa visite en Côte d’Ivoire, le président Patrice Talon a été reçu en audience par Charles Michel. Avec le premier ministre belge et président du Conseil européen, le président béninois a abordé des questions liées au Sommet UA-UE attendu pour les 17 et 18 février 2022. Les deux personnalités ont également abordé des sujets sur la croissance économique, la formation professionnelle et la création d’emploi.

