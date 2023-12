Brouille Talon-Yayi: la part de vérité de Boni Yayi

- Publicité-

Associés pour conquérir le pouvoir en 2006, les voix de Patrice Talon et de Boni Yayi sont devenues discordantes au début du second mandat de l’ex patron de la BOAD en 2012. Qu’est ce qui a pu diviser les deux amis ? Difficile de répondre à l’interrogation tant les points de vue des deux antagonistes sont fortement opposés.

On en sait un peu plus sur ce qui divise le président Patrice Talon et son soutien et ex-ami, l’ancien président Boni Yayi. À la faveur d’un entretien diffusé samedi 23 décembre, l’actuel locataire de la Marina a révélé ce qui l’aurait contraint à l’exil en 2012. Depuis l’exil où il a été contraint par son prédécesseur, Patrice Talon avait soutenu que ses déboires avec celui qu’il a aidé à conquérir le pouvoir en 2006 et en 2011 a commencé quand il s’est opposé à un troisième mandat.

Une version qu’il n’a pas varié lors du récent entretien qu’il a accordé à la télévision nationale et diffusé le samedi 23 Décembre. Selon le président Talon, son prédécesseur l’aurait ciblé suite à des avertissements d’un avocat en septembre 2012 pour prévenir le peuple béninois d’un probable troisième mandat.

« Le président d’alors a dit ou a compris ou a imaginé que c’est moi, Patrice Talon, qui aurait commandité cette conférence de presse », a soutenu Patrice Talon lors de l’entretien.

Cette version de l’actuel locataire de la Marina n’est pas partagée par son prédécesseur, l’ancien président Boni Yayi. Selon ce dernier, c’est le dossier PVI qui l’a contraint à se séparer de l’ex opérateur économique devenu président de la République.

La part de vérité de Boni Yayi…

Accusé par son ex partenaire politique de vouloir réviser la constitution pour se donner un troisième mandat, Boni Yayi oppose un démenti formel lors des campagnes pour le second tour de l’élection présidentielle de 2016.

Dans un message adressé aux béninois avant l’ultime combat entre Patrice Talon et Lionel Zinsou, Yayi Boni avait prévenu les Béninois contre la coalition de la rupture qui selon lui est venue rompre la cohésion nationale.

« Il est de ma responsabilité de vous prévenir du danger qui nous guette tous, le danger qui guette notre chère patrie. Cette coalition dite de rupture qui ne vient que pour rompre la cohésion nationale. Je le dis parce que je les connais tous. Je dis bien que je les connais tous puisqu’ils ont été tous mes collaborateurs ou partenaires. Qui ministres, qui premier ministre, qui opérateur économique. Je les connais tous. Je suis donc mieux placé pour vous parler d’eux« , avait indiqué Boni Yayi.

« C’est d’ailleurs pour ça que j’ai dû me séparer d’eux. Le principal acteur aujourd’hui ment sur mon compte en disant que je lui ai parlé de révision de la Constitution aux fins de rester au pouvoir. Dieu m’est témoin. Jamais il n’a été question de cela. Mon unique péché aura été de lui retirer le biberon PVI de la bouche. Un biberon que par erreur je lui ai remis avant de me rendre compte que lui seul allait y tirer 400 milliards pendant que le peuple souffre. Voilà toute la vérité« , avait soutenu Boni Yayi en 2016.

Ainsi, pour l’ancien chef d’État, le dossier PVI serait à l’origine de la brouille née entre lui et son ex partenaire et ex ami contrairement à une volonté de se maintenir au pouvoir comme Patrice Talon laissait croire.

Face à ces deux versions, l’on peut se demander où se situe la vérité tant recherchée par le peuple béninois. A-t-elle un jour la chance d’apparaître au grand jour ? Seul le temps nous édifiera.