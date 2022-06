Brésil: décès de l’ex miss, Gleycy Correia après deux mois de coma

Miss Brésil 2018, Gleycy Correia est décédée à l’âge de 27 ans d’une hémorragie massive et d’une crise cardiaque après une opération des amygdales, a annoncé ce mardi le dailymail.

La reine de beauté, Gleycy Correia est décédée lundi dans une clinique privée du sud-est du Brésil. Selon les informations, Correia a subi des saignements abondants et une crise cardiaque après une opération d’amygdalectomie . La jeune femme de 27 ans est décédée après s’être plongée dans le coma pendant deux mois des suites d’un arrêt cardiaque.

«Elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever ses amygdales et après cinq jours à la maison, elle a eu une hémorragie. Elle est allée à Unimed et a fait un arrêt cardiaque le 4 avril et depuis lors, elle était dans le coma, sans activité neurologique. Aujourd’hui, elle est décédée », a confié le prêtre de la famille, Lidiane Alves Oliviera.

Le média rapporte que le pasteur Jak Abreu, qui connaît la famille de Correia a indiqué que les proches de la défunte pensent qu’il y a peut être eu une faute médicale pendant l’opération. C’est pourquoi, son corps a été envoyé à l’Institut de médecine légale de Macae pour une autopsie.