Bouteilles en verre: 02 astuces naturelles pour enlever les mauvaises odeurs et les traces de calcaire

À force de mettre de l’eau dans les bouteilles en verre, on finit toujours par remarquer des traces de calcaire. Voici deux méthodes simples pour les nettoyer.

Les bouteilles réutilisables accumulent les microbes au fil de la journée. Qu’elles soient en verre, en plastique, en inox ou en acier il faut les laver régulièrement. Découvrez deux techniques infaillibles pour bien nettoyer une bouteille.

L’astuce du vinaigre, du jus de citron et du riz

Mettez du vinaigre, du jus de citron et une poignée de riz à l’intérieur de votre bouteille et remuez vigoureusement : le mélange vinaigre-citron chassera les mauvaises odeurs tandis que le riz enlèvera les taches persistantes.

Remplissez votre bouteille d’eau et laissez agir le mélange durant toute une nuit.

Si l’odeur ne part pas, recommencez à nouveau, rincez et séchez.

L’astuce de bicarbonate, de coquille d’œuf et de vinaigre

Versez un verre de vinaigre blanc dans la bouteille.

Ajoutez une cuillère de bicarbonate de soude et une coquille d’œuf écrasée (ou du sable fin)

Secouez bien jusqu’à ce que les taches de calcaire disparaissent.

Grâce à leur action abrasive, le sable ou les coquilles d’œufs décapent parfaitement tout type de résidu ainsi que les taches de vin et autres liquides.

Vous pouvez sortir à présent vos gourdes, carafes et toute autre bouteille en verre que vous n’utilisez plus parce qu’il y avait des taches tenaces que vous n’avez jamais réussi à éliminer et redonnez-leur une seconde vie en appliquant l’une de ces astuces naturelles.