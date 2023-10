Bourges: Moussa Konaté, première recrue de Sadio Mané

-Publicité-

Nouveau propriétaire du club français, Bourges Foot 01, Sadio Mané est déjà à l’œuvre pour redresser l’équipe amatrice, en difficulté en National 2. Et l’attaquant sénégalais a signé son coéquipier en sélection, Moussa Konaté (30 ans).

« On va travailler ensemble pour développer et structurer le club et essayer de mieux le professionnaliser. Il est clair que les défis sont vraiment énormes, mais si toute la population de Bourges reste concernée, je pense qu’on y arrivera. Le maire et le président m’ont convaincu avec des arguments et des garanties sportives avec la volonté d’atteindre des objectifs immédiats », déclarait Sadio Mané, mercredi par visioconférence lors de son intronisation en tant que nouveau propriétaire du club français, Bourges Foot 01.

Et l’attaquant sénégalais n’a pas perdu de temps, avec une première recrue signée. Le buteur d’Al Nassr en Arabie Saoudite a en effet mis la main sur son coéquipier en sélection, Moussa Konaté. Agé de 30 ans, la nouvelle recrue de Bourges est un avant-centre de métier, sans club depuis le 1er juillet dernier et la fin de sa courte aventure de cinq mois avec le Dinamo Batumi en Géorgie.

Trente-deux fois capé avec l’équipe du Sénégal pour 12 buts inscrits, Moussa Konaté n’a pas connu (au moins jusqu’ici) une carrière aussi reluisante que celle de son tout nouveau dirigeant. Formé au Touré Kunda (Sénégal), le Lion de la Téranga a évolué au Maccabi Tel-Aviv (Israël), Krasnodar (Russie), le Genoa (Italie), Sion (Suisse), Amiens et Dijon en France, l’Espérance Tunis (Tunisie), Sivasspor (Turquie). Bourges Foot O1 est le 11è club de celui qui devrait incessamment poser ses valises dans le Cher.