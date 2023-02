Booba: voici pourquoi son compte Twitter n’est plus accessible

Booba, le rappeur français connu pour ses paroles provocatrices et controversées, a vu son compte Twitter suspendu une fois de plus. La remarque a été faite le mercredi 8 février 2023.

Entre Booba et les réseaux sociaux, c’est une histoire d’amour et de haine. Alors qu’il s’est attaché au réseau social à l’oiseau bleu après la suspension de son compte Instagram, B20 s’est vu confronter cette semaine à un autre problème qui inquiète déjà ses fans.

En effet, depuis ce mercredi 8 février 2023, le compte du rappeur réputé pour ses paroles provocantes n’apparaît plus sur le réseau social appartenant à Elon Musk. suivi par plus de 5,9 millions de personnes, ce compte a été suspendu pour une énième fois pour des raisons non élucidées.

Heureusement, le rappeur a finalement réagi à l’affaire via Instagram. Le duc a répondu aux nombreuses préoccupations de ses fans en annonçant que la suspension a été faite sur propre demande afin d’empêcher des individus malintentionnés de prendre le contrôle de son compte.

« Le compte Twitter de Booba est désactivé jusqu’à nouvel ordre suite à des tentatives de hacking et d’espionnage… », a écrit le rappeur dans sa story Instagram par la suite.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le compte de l’artiste reste introuvable sur le réseau social à l’oiseau bleu. En janvier dernier, le rappeur s’est vu couper temporairement l’accès à son compte à cause d’une photo de profil jugée violente.