Bon à savoir : quels arbres à ne pas planter à proximité de vos maisons ?

Planter un arbre à proximité de votre maison ou de votre terrasse peut être une excellente idée pour apporter de l’ombre et de la verdure dans votre environnement proche. Cependant, il est important de choisir les bons arbres pour éviter d’endommager vos constructions à long terme. Dans cet article, nous vous présentons les arbres qu’il faut absolument éviter de planter près de votre maison.

Certains arbres ne conviennent pas à la proximité d’une maison car, en se développant, leurs feuilles peuvent obstruer les gouttières et leurs branches peuvent frotter contre le toit. De plus, leurs racines peuvent également poser problème. Voici quelques-uns de ces arbres à éviter :

L’ailante

Aussi connu sous le nom de faux vernis du Japon, cet arbre pousse très rapidement et devient envahissant. Son feuillage toxique, ses branches cassantes et ses nombreux drageons en font un mauvais choix pour la proximité d’une maison.

L’érable argenté

Cet arbre pousse rapidement, mais sa croissance rapide conduit à un bois de mauvaise qualité. Ses branches sont fragiles et se cassent facilement lors de vents violents. De plus, son feuillage caduc obstrue souvent les gouttières en automne. Son système racinaire peut également causer des dommages aux conduits d’eau et à l’asphalte.

Le magnolia

Bien que sa floraison soit magnifique, le bois dur de ses branches peut endommager les murs et le toit. De plus, ses feuilles et fleurs fanées peuvent obstruer les gouttières.

Le saule pleureur

Malgré son port élégant, cet arbre est déconseillé dans un jardin. Son système racinaire puissant peut causer des dommages aux conduits d’irrigation et aux égouts.

Le marronnier

Les branches fragiles de cet arbre se cassent facilement. De plus, ses feuilles et ses fruits peuvent encombrer les gouttières.

Le poirier de Chine

Bien que décoratif, cet arbre dégage une odeur désagréable lors de sa floraison, ce qui peut être gênant à proximité d’une maison.

L’acacia

Cet arbre possède un système racinaire dense qui peut causer des dommages à un potager, une terrasse ou une maison, il n’est donc pas adapté aux jardins.

En choisissant avec soin les arbres à planter près de votre maison, vous pouvez éviter les problèmes potentiels et profiter d’un environnement verdoyant sans compromettre l’intégrité de vos constructions.