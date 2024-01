Bon à savoir : quelques conseils pour éviter la « janviose »

- Publicité-

La « janviose » est une épidémie qui sévit dans les foyers à chaque début d’année. Elle est due aux nombreuses dépenses effectuées durant les périodes de fête. Découvrez ici quelques conseils pour l’éviter.

La janviose en elle-même n’est pas une véritable maladie. Mais elle est simplement le fruit l’imagination des populations qui justifient leurs difficultés financières au mois de Janvier par ce terme. En effet, il est tellement difficile de trouver de l’argent que le mois paraît être le plus long de l’année pour certains. Et les causes de la janviose sont souvent liées aux dépenses exorbitantes effectuées pour les fêtes de fin d’année. La particularité de cette maladie est qu’elle n’apparait que durant le mois de janvier et se guérit toute seule à la fin du mois dès la perception de son salaire.

Voici quelques conseils pour vous aider à survivre à ce long mois, en attendant le prochain salaire.

1.Limitez vos dépenses

Lors des vacances, fixer une limite de dépenses est crucial pour économiser de l’argent. Même si vous ne pouvez pas éviter les dépenses liées aux cadeaux ou aux sorties, il est essentiel de définir une limite budgétaire.

2. Planifiez votre budget

N’oubliez pas que vous aurez encore des factures à payer en janvier. Ainsi, il est primordial de planifier votre budget de manière à disposer des fonds nécessaires pour couvrir vos dépenses en janvier. Vos habitudes financières pendant les fêtes de fin d’année auront un impact direct sur votre situation financière en janvier.

3. Na pas s’endetter



De nombreuses institutions financières proposent des prêts à court terme et des forfaits vacances pendant la période des fêtes. Cependant, il est important de ne pas succomber à ces offres, car cela pourrait entraîner des dettes supplémentaires l’année suivante. Pendant les fêtes, il est préférable d’éviter de contracter des prêts pour ne pas vous retrouver endetté en janvier.