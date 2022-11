Bon à savoir : pourquoi vous devez éviter d’enrouler le câble autour du sèche-cheveux ?

L’on a tous cette sale habitude d’enrouler les câbles comme les fils d’écouteur. Or ce geste est nuisible pour les câbles. Retrouvez dans cet article, les raisons pour lesquelles vous devez éviter d’enrouler le câble autour du sèche-cheveux.

L’utilisation du sèche-cheveux est devenue primordial de nos jours. Cependant, il n’est pas bien entretenu. Presque tout le monde commet la même erreur : enrouler le câble après chaque utilisation avant de le ranger. Or ce geste n’est pas bon pour le câble. Et il urge que vous abandonnez cette mauvaise habitude.

Pourquoi faut-il alors éviter d’enrouler le câble autour du séchoir ?

En effet, lorsque l’appareil est utilisé, la zone de sortie principale peut encore rester chaude pendant un certain temps, ce qui risque d’endommager le câble lui-même et abîmer votre séchoir. De plus, si vous enroulez ce cordon sans délicatesse, la pression utilisée peut alors le déformer et empêcher l’appareil de fonctionner correctement une fois branché.