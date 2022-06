Bon à savoir : dites adieux aux mouches avec ces 02 ingrédients

Bien qu’elles soient inoffensives, les mouches sont porteuses de bactéries et de maladies. Et pour cause, elles touchent à tout. Par conséquent, il est toujours bon d’essayer de les éloigner, en particulier de la nourriture. Pour donc lutter contre ces insectes, nous vous proposons cette recette de grand-mère simple.

Bien que l’arôme acidulé du citron soit adulé par les hommes, les mouches trouvent son odeur insupportable. Même refrain pour les clous de girofle. C’est pourquoi pour les repousser, il est conseillé d’utiliser un répulsif naturel à base de ces deux ingrédients.

Insérez les clous de girofle directement dans les rondelles de citron ou la pulpe d’un demi-citron. Placez-les sur les rebords de fenêtre ou toute autre zone de votre intérieur : une chose est sûre, les mouches n’entreront plus dans la maison !

Cependant, il ne faut pas placer le citron sur des surfaces en marbre, sinon il risque fort de tacher le matériau.