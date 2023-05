Bon à savoir : 06 astuces pour refroidir son ordinateur portable qui chauffe

- Publicité-

De nos jours, place est plus faite aux ordinateurs portables qu’aux ordinateurs de bureau. Et surtout quand tu es dans le télétravail, il est indispensable de l’avoir chez soi pour travailler. Cependant, ces appareils n’ont pas que des avantages. En effet, ils peuvent devenir fragiles si le processeur n’est pas bien puissant. Et la conséquence directe, c’est qu’ils surchauffent. Retrouvez ici des méthodes pour les refroidir.

Pour peu que votre ordinateur ne soit plus tout jeune, il y a de fortes chances pour qu’il surchauffe facilement et qu’il fasse du bruit. De fait, ses composants dans le boîtier semblent agoniser après un usage intensif ou quelques heures d’allumage. Et sans système de refroidissement efficace (ventilateur, etc.), les ordinateurs portables n’ont pas d’autre choix que de surchauffer. Néanmoins quelques utilisateurs malins ont trouvé une solution maligne sans démontage pour solutionner ce problème embêtant d’ordinateur qui chauffe beaucoup.

Utilisez un support de ventilation pour limiter la surchauffe du processeur

Si votre PC chauffe régulièrement et qu’il commence à baisser en performance, vous pouvez investir dans un accessoire de ventilation. Ce support se branche via le port USB. Il est muni de plusieurs ventilateurs qui refroidissent votre appareil rapidement et limitent les bruits désagréables. Ces accessoires se déclinent en toutes les tailles, et sont compatibles avec de nombreuses marques de PC.

Nettoyez le ventilateur de votre ordinateur

Votre ordinateur surchauffe et s’éteint tout seul ? Il est possible que votre ventilateur ait besoin d’un petit nettoyage. Il peut être bouché par de la poussière et d’autres saletés qui empêchent la circulation de l’air. Ne vous inquiétez pas ! Voici comment faire pour bien nettoyer le système d’aération de votre ordinateur.

Prenez une bombe d’air sec, disponible dans n’importe quel magasin spécialisé ou dans le rayon électronique de votre supermarché.

Débranchez votre ordinateur s’il est en charge et éteignez-le.

Démontez soigneusement votre ordinateur.

Secouez la bombe d’air sec pour diffuser le gaz.

Pulvérisez l’air sec sur le système d’aération de votre ordinateur.

Vous n’avez pas de bombe dépoussiérante ? Inutile de paniquer ! Utilisez votre aspirateur et réglez-le à la puissance la plus faible. Vous pourrez l’utiliser pour retirer toute la poussière qui bloque les grilles d’aération du ventilateur de votre pc. Une autre astuce simple consiste à utiliser des cotons-tiges, pour retirer la poussière bloquée dans les petits trous. Faites aussi gaffe à l’endroit où est placé votre pc et à ce que rien ne gêne la circulation de l’air. Placez-le sur une surface plate et lisse comme une table ou un bureau, pour ne pas gêner le système de refroidissement du pc. Et surtout, ne l’exposez pas à la lumière directe du soleil !

Faites le tri de vos programmes sur votre ordinateur

Pourquoi votre pc se met-il à surchauffer ? La réponse peut, dans certains cas, être plus qu’évidente : l’utilisation de programmes au démarrage de votre machine, ce qui augmente la température du processeur. Lancés dès le démarrage, ces programmes restent actifs en arrière-plan tout le long de l’utilisation de votre pc. Ils occupent de petits espaces sur votre disque dur et font grimper la température de votre machine. C’est de cette manière que votre pc commence à surchauffer lentement ! Les fenêtres que vous laissez ouvertes de manière prolongée peuvent aussi entrainer des risques de surchauffe. Pour éviter cela, utilisez le bouton droit de votre souris pour aller dans le gestionnaire des tâches. Vous pourrez voir les performances de votre processeur et mettre fin aux programmes qui sollicitent votre ordinateur. De temps en temps, passez un coup de balai, en utilisant des logiciels de nettoyage ! Vous pourrez éliminer les fichiers indésirables et protéger votre ordinateur contre tout risque surchauffe. Certains logiciels permettent de mettre en veille les applications qui réduisent les performances de votre ordinateur et qui causent une éventuelle surchauffe. Cette astuce est un excellent moyen pour garantir de meilleures performances à votre pc. Maintenant, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Utilisez votre ordinateur dans de bonnes conditions

Après une longue journée, vous êtes tenté d’utiliser votre PC dans votre lit. Si cette configuration est confortable pour vous, elle peut entraîner une surchauffe de votre appareil au contact du tissu. Plutôt que de réguler la chaleur, les fibres ont tendance à la stocker et à la renvoyer à votre appareil qui peut devenir brûlant et s’abîmer. Veillez donc toujours à utiliser votre ordinateur sur une surface en matériau dur et plat, comme une table ou un support spécial pour PC.

Utilisez de la pâte thermique pour diminuer la chaleur de votre ordinateur

Cette astuce est réservée aux plus bricoleurs d’entre vous ! Déjà qu’est-ce que la pâte thermique ? C’est une substance thermoconductrice qui va réduire la chaleur au sein des composants internes de votre pc. On la retrouve entre les différentes puces de votre machine qui peuvent la supporter. Son application pourrait rallonger la durée de vie de votre ordinateur en réduisant le risque de surchauffe. Son utilisation est assez technique. Il faut en appliquer en petite quantité, l’équivalent d’un grain de riz, sous la surface du processeur (CPU) ou sur les cartes graphiques. Si vous avez peur de vous tromper ! Faites appel à un professionnel qui n’aura aucun problème à effectuer pareille manipulation.

Débranchez le chargeur de votre ordinateur pour éviter que le processeur (CPU) surchauffe

Avant que votre ordinateur n’atteigne un niveau critique, pensez simplement à le débrancher lorsqu’il n’a pas besoin d’être chargé ! Cela parait évident, mais la plupart laissent l’ordinateur branché comme s’il s’agissait d’un ordinateur de bureau. En cas de batterie faible, vous pouvez toujours utiliser le mode économie. Pratique, non ?

Grâce à ces conseils, vous savez à présent comment éviter la surchauffe de votre ordinateur !

