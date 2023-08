Bon à savoir : 06 astuces infaillibles des experts pour choisir une bonne pastèque

- Publicité-

Juteuse, savoureuse et rafraîchissante, la pastèque est un excellent fruit. Mais encore faut-il bien la choisir ! Voici toutes nos astuces pour reconnaître et choisir une bonne pastèque.

La pastèque fait partie des fruits les plus consommés aujourd’hui. Cependant, force est de constater que lorsque le choix n’est pas bien fait, on se retrouve souvent avec une pastèque pas assez mure, ou sucrée et même sans goût. C’est pour éviter ces désagréments que les experts vous proposent ici des astuces pour faire un meilleur choix.

La couleur de la pastèque

L’un des tout premiers conseils à donner est d’observer la couleur de la pastèque. Une bonne pastèque se présente en effet avec des rayures ou des taches de couleur claire. En surface, en plus de la couleur verte classique, laquelle doit être d’un vert profond, sombre, il doit y avoir des bandes vertes tendant vers le jaune crème. Vous pouvez également observer si la pastèque ne possède pas une grande tache qui correspond à la partie du fruit qui aura été en contact avec le sol. C’est le signe qu’elle a eu le temps de murir et de se gorger naturellement de sucre.

Si la couleur de ces rayures est trop vert claire ou trop jaune, cela signifie que la pastèque n’a pas encore atteint une maturité suffisante, ou qu’elle a trop attendu.

Fiez-vous au poids de la pastèque

Prenez la pastèque dans vos mains et jugez son poids. Une bonne pastèque sera généralement lourde pour sa taille, ce qui indique qu’elle est bien juteuse et sucrée. Évitez celles qui semblent légères ou trop légères, car elles pourraient manquer de jus. Et si vous hésitez entre deux fruits, prenez toujours le plus lourd des deux.

Vous devez obtenir un son « mat »

Combien de fois avons-nous choisi une pastèque et essayé de « tapoter » avec nos doigts dessus ! En fait, c’est un bon moyen de savoir si la pastèque que vous choisissez peut être la bonne. Le son produit doit être un son mat, plein et sourd. Si, au contraire, le son est plus faible, cela signifie que la pastèque n’est pas encore prête à être dégustée.

Recherchez la tache jaune sur l’écorce

Une grande tache jaune doit impérativement figurer sur le côté inférieur de la pastèque. Cette tache appelée “tache de sucre” indique en effet que la pastèque a mûri au soleil. Une tache jaune plus prononcée est donc un bon signe de maturité et de saveur accrue.

Vérifiez la queue de la pastèque

La pastèque a-t-elle toujours son pédoncule ? Dans ce cas, ne vous faites pas prier pour l’examiner. Si la queue est encore présente et qu’elle est sèche, cela peut effectivement être un bon indicateur de maturité. Si elle est verte et fraîche, cela peut en revanche signifier que la pastèque a été cueillie trop tôt.

Vous devez gratter la surface avec vos ongles

Cela peut paraître étrange, mais une bonne façon de choisir une bonne pastèque est de gratter légèrement la surface et de vérifier que la couleur en dessous est d’un vert vif, signe qu’elle est mûre à point, prête à être dégustée. Attention, il n’est pas question là d’endommager les pastèques avant de les acheter. Il n’est non plus demandé de réaliser un trou avec le doigt, juste de légèrement gratter la toute première couche mat du fruit et d’observer.

