Bon à savoir : 06 aliments qui font transpirer

La transpiration liée à la consommation de certains aliments est une expérience fréquente chez beaucoup d’entre nous, notamment après avoir mangé des aliments chauds ou épicés. Certains aliments sont connus pour provoquer une transpiration excessive en raison des divers effets qu’ils ont sur l’organisme, notamment en ce qui concerne la digestion, la thermorégulation et la stimulation du système nerveux.

L’hypothalamus, qui est la partie du cerveau responsable de la régulation de la température corporelle (et donc de la transpiration), est également responsable du contrôle de l’apport en calories et de l’envoi d’un signal signalant l’énergie supplémentaire à brûler, générant ainsi de la chaleur. Lorsque vous mangez, votre corps dépense de l’énergie supplémentaire pour décomposer ces aliments, bien qu’en règle générale pas assez pour déclencher une augmentation de la température corporelle. Cependant, dans certains cas, il peut augmenter la température du corps juste assez pour activer le mécanisme de refroidissement du corps, également appelé transpiration.

Bien que la nutrition ne soit pas considérée comme ayant un impact significatif sur l’hyperhidrose (transpiration excessive), il peut être bénéfique d’éviter certains aliments susceptibles de déclencher une réaction de transpiration et de maintenir un mode de vie sain. Nous avons compilé une liste de certains aliments et boissons clés pouvant provoquer une réaction de transpiration du corps lors de la consommation. Voici certains d’entre eux.

La nourriture grasse et frite

Les aliments riches en graisses peuvent augmenter le métabolisme. Cela va par conséquent accélérer la production de chaleur dans le corps, entraînant alors une transpiration plus importante.

Les aliments épicés

Les aliments riches en épices (piment, poivre, curry, condiments forts, etc.) peuvent stimuler les glandes sudoripares et augmenter ainsi la transpiration. Ils risquent par ailleurs de donner une odeur désagréable à la sueur tout comme l’oignon, les produits laitiers, la viande rouge ou encore l’ail.

Les aliments ayant de sucres raffinés

Les aliments riches en sucres ajoutés favorisent les fluctuations extrêmes et rapides du taux de sucre dans le sang. Leurs effets sur la glycémie peuvent ainsi influencer le métabolisme et donc la transpiration.

Les boissons et aliments riches en caféine

Les boissons contenant de la caféine telles que le café, le thé et les boissons énergisantes agissent comme des stimulants sur l’organisme. Ce faisant, elles peuvent provoquer une augmentation de la transpiration.

L’alcool

La consommation d’alcool peut dilater les vaisseaux sanguins et augmenter la température du corps, d’où une sudation accrue. Par ailleurs, au même titre que la caféine, les boissons alcoolisées peuvent favoriser la déshydratation. Or, en plus d’une transpiration accrue, la déshydratation peut entraîner une sensation de soif, une bouche sèche, une peau sèche, une fatigue accrue et une miction moins fréquente et plus foncée.

Les aliments riches en sel

Une consommation excessive de sel peut perturber l’équilibre hydrique du corps. Cela va alors provoquer une forte déshydratation ainsi qu’une sudation plus importante pour essayer de réguler la situation.

