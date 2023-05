Birmanie: le cyclone Mocha fait au moins 41 morts dans l’État Rakhine

- Publicité-

Au moins 41 personnes ont perdu la vie dans l’État Rakhine, à l’ouest de la Birmanie, à la suite du cyclone Mocha, qui a frappé la région avec des vents violents atteignant jusqu’à 195 km/h. Les villages de cette zone ont subi de graves dommages, exacerbant la situation déjà précaire de la région.

Le cyclone Mocha a frappé violemment l’État Rakhine, provoquant la mort d’au moins 41 personnes, selon les responsables locaux qui ont rapporté les chiffres à l’AFP ce mardi 16 mai. Les vents dévastateurs, atteignant une vitesse impressionnante de 195 km/h, ont balayé la région entre Sittwe, la capitale de l’État Rakhine, et Cox’s Bazar, une ville située au Bangladesh voisin.

Les villages de l’État Rakhine ont été durement touchés par le cyclone, qui a entraîné des destructions massives et a laissé de nombreux habitants sans abri. La région, déjà confrontée à des défis socio-économiques et politiques, est maintenant confrontée à une situation humanitaire critique. Les autorités locales ont rapidement réagi en mobilisant des équipes de secours pour porter assistance aux victimes et fournir des soins médicaux d’urgence.

Les équipes de secours sont actuellement engagées dans des opérations de recherche et de sauvetage, en travaillant sans relâche pour localiser les personnes disparues et fournir une aide aux communautés touchées. Les agences humanitaires locales et internationales se mobilisent également pour apporter un soutien essentiel, notamment en fournissant des abris d’urgence, de la nourriture, de l’eau potable et des fournitures médicales.