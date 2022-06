Bénin : voici le programme des obsèques du comédien Guy Ernest Kaho

Décédé le mercredi 25 mai 2022, le programme des obsèques du comédien Guy Ernest Kaho a été dévoilé près de 10 jours après sa mort. Son inhumation est prévue pour la semaine prochaine dans l’intimité familiale .

Le comédien Ernest Kaho est décédé le mercredi 25 mai 2022 au CNHU de Cotonou après plusieurs appels à l’aide pour une prise en charge sanitaire. Il sera inhumé le mercredi prochain après un hommage au siège du festival international de théâtre du Bénin (Fitheb).

Selon le programme parvenu à la rédaction de BENIN WEB TV, l’acteur du téléfilm Taxi brousse sera conduit à sa dernière demeure le mardi 07 juin 2022. A noter que les condoléances seront reçues sur les pavés de l’Eglise après une messe corps présent.

Le programme des obsèques

05h00 : Levée du corps à la morgue du CNHU

5h30 : Départ pour la maison mortuaire à Agla, maison Kaho

06h00-07h00 : Exposition du corps à la maison Kaho

07h10 : Départ pour le Théâtre FITHEB, ex Ciné Vogue

08h00-09h00 : Hommages des artistes, amis, et autorités politico-administratives

09h15 : Départ pour l’église Saint Pierre et Paul d’Agla

11h 00 : Messe corps présent

11h45 : Inhumation dans la stricte intimité familiale

Des demandes à l’aide

Pour rappel, souffrant d’une insuffisance rénale chronique et un cancer, l’artiste comédien et écrivain n’arrivait plus à faire face aux dépenses engendrées par les deux maux dont il souffrait. Comme en mai 2021, il avait lancé à nouveau un SOS à l’endroit des personnes de bonne volonté et de l’Etat en mars dernier.

Membre d’une fratrie de 05 enfants dont deux filles, Ernest Kaho a succombé à ses maladies qui le rongeaient le 25 mai 2022 au CNHU de Cotonou. Sa mort survient, un an après le décès de son père.