Bénin: un pasteur condamné à 20 ans de prison pour viol et abus de confiance

Un pasteur a été condamné le mardi 6 décembre dernier à 20 ans de prison par le tribunal d’Abomey-Calavi. L’homme de Dieu est reconnu coupable de viol en série sur des fidèles et d’abus de confiance.

Dans ce dossier, il est reproché à l’homme de Dieu d’avoir tenu des rapports sexuels avec plusieurs femmes sans leur consentement et d’avoir pris des sous chez elles pour l’achat de parcelles sans tenir ses engagements.

A la barre ce mardi 6 Décembre, le pasteur a nié tous les faits mis à sa charge et a plaidé non coupable. Mais dans son réquisitoire, le ministère public a demandé au tribunal de retenir l’accusé dans les infractions de viol et d’abus de confiance et de le condamner à 15 ans de prison ferme.

Le verdict du juge…

Après les plaidoiries des avocats de l’accusé, le juge dans son délibéré a reconnu l’homme de Dieu coupable de “pénétration s3xuelle sans le consentement éclairé des victimes” et du délit “d’abus de confiance”.

Dans sa décision, le juge est allé au delà des 15 ans requis contre l’accusé par le ministère public et l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et au payement de 25 millions de FCFA d’amende. En détention provisoire depuis 2020, le pasteur retourne en prison pour 18 ans encore si entre temps, il n’est pas bénéficiaire d’une grâce présidentielle.