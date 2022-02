Bénin: un ancien régisseur de prison condamné à 7 ans de prison pour meurtre

Le tribunal de Parakou a condamné ce mardi 15 février 2022, l’ancien régisseur de la prison civile de Natitingou à 7 ans de prison pour meurtre. Un gendarme et un militaire ont été aussi poursuivis dans cette affaire d’évasion où il y a eu deux morts.

Poursuivis pour meurtre et complicité de meurtre dans une affaire d’évasion, l’ancien régisseur de la prison civile de Natitingou et ses deux co-accusés ont été fixés sur leur sort. L’ancien régisseur a écopé de 7 ans de prison, le militaire a été finalement condamné à 2 ans de prison pour homicide involontaire et le gendarme acquitté au bénéfice du doute.

Les faits remontent à 2018 où les mis en cause en voulant empêcher l’évasion d’un détenu, l’ont tué. Il y a eu également une victime collatérale. En effet, le détenu à pris la clé des champs après une audience. Lors de la course poursuite qui s’est engagée, il y a eu des tirs.

Le prisonnier a été mortellement atteint. Un civil qui passait dans les parages a été aussi tué par balle perdue. L’affaire a été vidée ce mardi à la session criminelle au tribunal de Parakou. Les mis en cause ont été déposés en prison depuis 2018, rapporte Frissons radio.