Bénin: tout est fin prêt pour la première exposition des 26 trésors royaux

La première exposition des 26 trésors royaux après la restitution par la France s’annonce à grands pas. A quelques jours de ladite exposition, le Ministre du Tourisme de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola est allé constater l’évolution des travaux.

La première exposition des 26 œuvres culturelles restituées au Bénin par la France s’ouvre du 18 février au 22 mai 2022. En prélude à ce grand événement culturel, des travaux ont été engagés pour bien accueillir les citoyens, touristes et autres curieux dans l’enceinte de la Présidence de la République. Selon le constat fait sur place par le ministre Jean-Michel Abimbola, les travaux sont très avancés et leur finition tiendront dans un meilleur délai.

Le ministre et sa délégation ont échangé avec tous les acteurs impliqués dans l’organisation de l’exposé. Ils ont touché du doigt les dispositions prises sur le plan sécuritaire avec la garde républicaine et les forces de défense et de sécurité, les sapeurs-pompiers, la police. L’autorité et sa suite ont également pris connaissance du dispositif d’accueil et de guidage mis en place au profit des visiteurs.

Une exposition grand public et gratuite

Selon Yassine Lassissi, directrice artistique et commerciale à l’Agence de la galerie nationale, l’exposition des 26 trésors sera gratuite. Elle explique par ailleurs qu’à l’entrée des salles d’exposition, les visiteurs seront soumis à des mesures habituelles de contrôle sanitaire et sécuritaire. Il faut rappeler que l’exposition aura lieu à la salle des fêtes et à la salle du peuple du Palais présidentiel.