Bénin: réplique de la communauté LGBTQ+ à l’ex-président Boni Yayi

- Publicité-

La sortie de l’ancien président Boni Yayi sur la situation des LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer et autres) a fait des mécontents. Au Bénin, l’une des associations qui militent pour la défense des droits des LGBTQ+ est montée au créneau pour répondre à l’ex-Chef d’État.

Luc Agblakou, président de Hirondelle Club International Bénin, n’est pas en phase avec les propos de Boni Yayi sur les LGBTQ+. Pour lui, l’ancien président n’a pas été sage et pourrait mettre la vie des LGBTQ+ en danger avec cette sortie. « Quand on est ancien président, il faut savoir lancer un certain nombre de messages », a-t-il indiqué au micro de Crystal News.

Pour ce représentant des LGBTQ+, les propos de Boni Yayi ne sont pas de nature à garantir la stabilité sociopolitique du pays. « Quand il demande aux citoyens d’aller sensibiliser (contre l’homosexualité) dans les écoles, les églises et partout, est-ce qu’il peut contrôler l’émotion de ces citoyens sur le terrain ? Son message en tant qu’ancien président peut être interprété autrement », a déclaré Luc Agblakou.

Déjà que les homosexuels sont stigmatisés et font l’objet d’attaques verbales, le président de Hirondelle Club International Bénin craint des vindictes populaires dont les LGBTQ+ pourraient être victimes à la suite des propos de Boni Yayi. Il invite les citoyens à ne pas écouter l’ancien président Boni Yayi. « Les personnes homosexuelles ne causent pas de problèmes dans notre société, elles n’empêchent pas les Béninois de vaquer à leurs occupations ».

- Publicité-

Pour rappel, Boni Yayi a montré dans son message une farouche opposition contre la pratique de l’homosexualité. Pour lui, c’est un acte à bannir.