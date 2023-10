Bénin : Boni Yayi vent debout contre le « phénomène Lgbtq »

- Publicité-

L’ancien président Thomas Boni Yayi n’est pas pour la promotion au Bénin des Lesbiennes, gays, bisexuelles, trans queers (Lgbtq). Il l’a fait savoir d’un appel adressé aux béninois pour sensibiliser les jeunes contre le phénomène.

Dans un post sur sa Page Facebook, le président du parti Les Démocrates et ancien président du Bénin a affiché sa position contre le phénomène Lgbtq. Dans sa publication, l’ancien chef d’état a lancé » un appel pressant aux uns et aux autres à s’engager dans une campagne de sensibilisation dans les collèges et lycées , les universités, les ateliers, l’administration, les cabinets , les marchés les foyers, les maisons , les fleuves, les lagunes, les champs, dans les extrémités du Bénin et de la terre afin que tous les citoyens des pays de la planète puissent s’abstenir de telles abominations« , a écrit Boni Yayi.

Enlevant son manteau de politicien pour se vêtir de celui du pasteur, l’ancien président du Bénin justifie le sens de son appel. A le croire, ces pratiques suscitent la colère de Dieu. Et pour éviter le feu sur « notre nation et le monde », il invite chaque béninois et chaque citoyen de la terre à se sentir concerner par ce phénomène qui prend de l’ampleur.

Il faut souligner que l’appel de l’ancien chef d’Etat est venu seulement quelques jours après que les Lgbtq ont organisé une fête à Cotonou.