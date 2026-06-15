Bénin : Marius Adanzounon prend la tête de la LNB après la démission de Gaston Zossou

La Loterie nationale du Bénin (LNB) a un nouveau Directeur général. Marius Adanzounon a été nommé à la tête de l’institution, en remplacement de Gaston Zossou , qui a démissionné de ses fonctions. Cette nomination intervient à la suite du départ de l’ancien Directeur général, qui a dirigé la structure pendant 10 années. La LNB est une société d’État chargée de la gestion des activités de loterie et de jeux au Bénin , dont les performances contribuent au financement de diverses actions d’intérêt public.

COTONOU – La Loterie nationale du Bénin (LNB) change de direction générale. Marius Adanzounon succède à Gaston Zossou, qui a confirmé lundi 15 juin son départ lors d’un entretien téléphonique accordé au média en ligne Africaho. Aucune communication officielle des autorités n’accompagnait la nomination au moment de l’annonce.

Nommé directeur général le 31 mai 2016 et entré en fonction le 3 juin, Gaston Zossou aura dirigé l’entreprise publique pendant dix ans, couvrant l’intégralité des deux mandats du président Patrice Talon. Selon une source interne citée par Africaho, il aurait choisi de se retirer de lui-même. Aucune raison officielle n’a été avancée.

Né le 1er octobre 1954 à Porto-Novo, Zossou avait été enseignant d’anglais puis entrepreneur dans la filière ananas avant d’occuper, sous la présidence de Mathieu Kérékou entre 1999 et 2005, les fonctions de ministre de la Communication et de la Promotion des technologies nouvelles, puis de ministre de la Culture, de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il est également l’auteur d’un essai politique publié en 2000 chez L’Harmattan.

Le fait marquant de son mandat à la LNB est l’introduction de la société en bourse à la BRVM en décembre 2024, une première pour une entreprise publique béninoise. L’opération avait permis à l’État de céder 35 % du capital et de doter l’entreprise de ressources nouvelles. La LNB est chargée de l’organisation des jeux de hasard au Bénin et ses recettes contribuent au financement d’actions d’intérêt général.

Les orientations de la nouvelle direction n’ont pas été précisées. La succession intervient dans un contexte de renouvellement de plusieurs responsables d’entreprises et d’institutions publiques depuis l’investiture du président Romuald Wadagni, le 24 mai 2026.