Bénin: possible alliance BR-LD ? Abdoulaye Bio Tchané précise la position du « cheval »

Le parti Les Démocrates (LD) et le Bloc Républicain (BR) pourraient-ils se mettre ensemble au parlement ? La question alimente les débats dans l’opinion depuis la proclamation des résultats des élections législatives. A l’occasion d’une déclaration de presse ce mercredi 18 janvier 2023, Abdoulaye Bio Tchané a fait une précision qui permet de répondre à la question.

Ceux qui voient une possible alliance entre Les Démocrates, un parti d’opposition et le BR devraient revoir les paramètres de leur analyse. En tout cas, selon le Secrétaire Général National (SGN) Abdoulaye Bio Tchané, le cheval cabré est très loin de cette option. « Nous sommes un parti de gouvernement. Nous soutenons depuis notre création, les réformes engagées par le président Patrice Talon », a-t-il rappelé.

Abdoulaye Bio Tchané a également rappelé à l’attention de tous que pendant la campagne électorale, le Bloc Républicain s’est affiché clairement comme un parti de la mouvance et a défendu les réformes, même les plus difficiles du gouvernement. Mieux, il fait savoir que les offres soumises aux électeurs contribueront à approfondir et améliorer les actions en cours et à venir.

Pour le ministre d’État, il n’y a aucun doute sur l’appartenance du BR à la mouvance. Selon lui, c’est une évidence qui s’impose. « Nous sommes donc fondamentalement ancrés dans la mouvance présidentielle et allons y rester et continuer de jouer un rôle majeur« , a-t-il martelé. A l’analyse des propos du premier responsable du BR, il est clair que la possibilité d’une l’alliance BR – LD est presque nulle.